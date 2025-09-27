В Германии заявили о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»

Глава МВД Германии Добриндт заявил о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от дронов. Об этом сообщает журнал Stern.

Центр должен быть создан быстро, сказал он. «Речь идет об обнаружении, перехвате и уничтожении дронов», — уточнил он.

Глава ведомства отметил, что в ночь на субботу, 27 сентября, над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии были обнаружены «рои беспилотников». Министр считает, что угроза может быть «абстрактной, но в отдельных случаях она весьма конкретна».

Ранее, утром 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши дронами. По его словам, было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.