Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 27 сентября 2025Мир

В МИД оценили последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов

МИД России: Отказ ЕС от энергоресурсов из России ударит по его благосостоянию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Идея президента Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об отказе Европейского союза (ЕС) от энергоресурсов из России ударит по его же благосостоянию. Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«В ЕС готовы использовать любые средства — от антироссийской демагогии до методов, противоречащих устоявшимся нормам и правилам поведения, в том числе в торгово-экономической сфере. Реальность обычно оказывается интереснее тех или иных планов», — подчеркнул дипломат.

Масленников прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом и указал на противоречивость сигналов из ЕС насчет отказа от импорта энергоносителей из России. Дипломат подчеркнул, что высказывания президента ЕК не учитывают интересы сразу нескольких стран объединения. Он также назвал нереалистичными планы Евросоюза по переходу на «зеленую» экономику.

Ранее издание Politico сообщило о личных переговорах фон дер Ляйен с Трампом из-за России. При этом в ЕС не исключают, что Трамп может в любой момент снова изменить позицию в отношении Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли цели ударов российской авиации и беспилотников в зоне СВО

    МИД Венгрии ответил на хамские провокации Украины

    Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном

    ВСУ начали перебрасывать войска к курской границе

    Объяснена опасность нового украинского дрона

    В Сирии выдали ордер на арест Асада

    12-летний мальчик угнал машину родителей и устроил гонки с полицией

    В России началось нашествие хищных божьих коровок

    МИД России отреагировал на планы Европы создать «стену дронов»

    В МИД оценили последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости