МИД России: Отказ ЕС от энергоресурсов из России ударит по его благосостоянию

Идея президента Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об отказе Европейского союза (ЕС) от энергоресурсов из России ударит по его же благосостоянию. Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«В ЕС готовы использовать любые средства — от антироссийской демагогии до методов, противоречащих устоявшимся нормам и правилам поведения, в том числе в торгово-экономической сфере. Реальность обычно оказывается интереснее тех или иных планов», — подчеркнул дипломат.

Масленников прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом и указал на противоречивость сигналов из ЕС насчет отказа от импорта энергоносителей из России. Дипломат подчеркнул, что высказывания президента ЕК не учитывают интересы сразу нескольких стран объединения. Он также назвал нереалистичными планы Евросоюза по переходу на «зеленую» экономику.

Ранее издание Politico сообщило о личных переговорах фон дер Ляйен с Трампом из-за России. При этом в ЕС не исключают, что Трамп может в любой момент снова изменить позицию в отношении Москвы.