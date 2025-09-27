Зеленский сообщил о договоренности об экспорте оружия в Африку

Киев договорился об экспорте излишков произведенного для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружия в несколько стран Африки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», — написал Зеленский.

Украинский лидер не уточнил, о каких странах Африки идет речь. Он добавил, что Украина также намерена продавать оружие в Европу и США.

Ранее Зеленский пригрозил ударами по инфраструктуре Москвы и отключением света. По его словам, этот вопрос обсуждался в том числе и на встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.