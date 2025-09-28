Артемий Лебедев дал россиянам простой финансовый совет

Блогер Артемий Лебедев призвал россиян жить по средствам

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал россиянам финансовый совет. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал своих слушателей жить по средствам.

Дизайнер отметил, что экономика России сейчас не такая устойчивая, какой бы она могла быть в мирное время. «Для простых людей совет, конечно, тоже простой: надо жить по средствам и не тратить слишком много. Потому что вдруг потом может на что-нибудь еще пригодиться», — заявил Лебедев. В частности, блогер отметил, что не всегда нужно покупать дорогую технику последних моделей.

Он также посоветовал россиянам планировать семейный бюджет и откладывать средства на случай, если экономическая ситуация в стране ухудшится. Кроме того, Лебедев призвал открывать вклады в банке и класть деньги на депозит.

