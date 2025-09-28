Маск отреагировал на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

Маск ответил на пост Дурова о просьбе Франции цензурировать Telegram в Молдавии

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил в соцсети X на пост создателя Telegram Павла Дурова, в котором он рассказал о просьбе спецслужб Франции цензурировать Telegram-каналы в Молдавии накануне выборов.

«Вау», — написал Маск в ответ на публикацию Дурова.

Создатель Telegram рассказал, что около года назад французские спецслужбы через посредника обратились к нему с просьбой помочь молдавским властям и ввести в Telegram цензуру в преддверии выборов президента страны. Посредник пообещал создателю мессенджера, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о нем в суде.

Дуров заявил, что его команде был предоставлен список «проблемных каналов» по Молдавии, почти все из которых полностью соответствовали правилам платформы. По его словам, в Telegram отказались выполнить запрос французских властей. «Telegram придерживается принципов свободы слова и не будет удалять контент по политическим мотивам», — подчеркнул Дуров.