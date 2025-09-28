На Украине предрекли Зеленскому провал

Соскин: Слова Зеленского после встречи с Трампом обернутся для него провалом

Самоуверенные заявления президента Украины Владимира Зеленского после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Будут "Томагавки"? Нет, никаких "Томагавков" не будет. <…> Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа», — заявил политик.

Соскин считает, что украинский лидер делает настолько громкие заявления, чтобы скрыть стремительно ухудшающуюся обстановку в стране в политической и военной сферах. «Это еще не конец. Провал за провалом будет», — подчеркнул он.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский станет единственным препятствием для урегулирования конфликта в случае отказа приехать в Москву на переговоры.