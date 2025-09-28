Интернет и СМИ
Нидерландская журналистка развеяла пропаганду Запада о России

Журналистка ван ден Энде: 99 % пропаганды Запада о России оказались неправдой
Марина Совина
Фото: Unsplash

Нидерландская журналистка Соня ван ден Энде заявила, что люди на Западе, лишенные свободы слова, слишком доверяют пропаганде о России. Об этом она высказалась в беседе с РЕН ТВ.

Ван ден Энде призналась, что 99 процентов пропаганды Запада о России оказались неправдой. Она рассказала, что живет в стране с начала специальной военной операции (СВО) на Украине и считает Москву современным и красивым городом.

«То, что я слышу от семьи и друзей, — невероятно. Пропаганда о России очень злобная», — сказала она.

Ранее британский журналист Джеймс Делингпол описал свой визит в Россию словами «нет опасности, как в Лондоне». «Россия прекрасна... Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне», — отметил он.

