Опоздавших не пустили голосовать на выборах в парламент Молдавии после закрытия участка

РИАН: В Москве закрылся избирательный участок на выборах в Молдавии

В Москве закрылся избирательный участок на парламентских выборах в Молдавии, опоздавших не пустили голосовать после 21:00, об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые люди пришли к участку под закрытие и не успели отдать свой голос, информации о продлении работы участка в российской столице не поступало.

Пришедшие скандируют «мы приехали издалека» и «мы хотим голосовать», однако их не пускают на сам участок.

Ранее стало известно, что мост между Молдавией и Приднестровьем перекрыли после анонимных сообщений о минировании, люди не смогли попасть на другой берег Днестра. Это произошло в день выборов, избирательные участки в Молдавии работают с 07:00 до 21:00, а мост является ключевым этапом маршрута для приднестровцев, которые хотят проголосовать.