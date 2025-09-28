Оппозиционные Санду силы вышли в лидеры на выборах в Молдавии

Молдавская оппозиция лидирует после обработки 50 процентов протоколов

После обработки 50,04 процента протоколов оппозиционные партии, в том числе Патриотический блок, получают 51,02 процента голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (PAS). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает РИА Новости.

По данным ЦИК после обработки 50,04 процента протоколов с избирательных участков, на парламентских выборах в Молдавии правящая партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) получает 42,4 процента голосов.

Оппозиционный Патриотический блок набрал 29,85 процента, блок «Альтернатива» — 7,92 процента, партия «Демократия дома» — 6,86 процента, а «Наша партия» — 6,39 процента.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что молдавские граждане, находящиеся в России, были лишены права выбора. Всего в России было открыто два участка и выдано 10 тысяч бюллетеней при том, что в стране находятся около 400 тысяч граждан Молдавии.