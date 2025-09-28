Бывший СССР
Санду заявила о коррупции на выборах в Молдавии

Санду заявила о коррупции и вмешательстве в выборы в Молдавии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о коррупции на парламентских выборах, а также вмешательстве в голосование, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка. Об этом пишет ТАСС.

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — обозначила Санду.

В частности, Санду заявила о случаях попыток подкупа избирателей. По ее данным, на эти цели было затрачено 100 миллионов евро.

«Именно ваш голос должен решить судьбу нашей страны, а не купленные голоса. Давайте покажем миру, что Республика Молдова — это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (20 евро — прим. Ленты.ру), ни за 400 евро», — сказала политик.

Кроме того, Санду заявила об обучении молодых граждан для дестабилизации в стране. «Вся информация представлена и будет еще обнародована нашими правоохранительными органами», — заключила она.

Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, в них участвуют 23 кандидата. Ранее сообщалось об отстранении от выборов в местный парламент оппозиционной партии «Великая Молдова».

