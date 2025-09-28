Стало известно о подготовке мегасделки Зеленского и Трампа

Politico: Зеленский хочет заключить с США мегасделку по покупке оружия

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мегасделку по вооружению с США и уже передал список военных нужд Киева американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Politico.

«Мы обсудили и согласовали основные моменты с президентом. Теперь переходим к практической реализации», — сказал Зеленский.

Помимо этого, он заявил, что его команда намерена отправиться в США в сентябре или октябре, чтобы обсудить покупку оружия. Издание также сообщило, что американский транш Украине составит 90 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk. По информации источников, американский президент оценил просьбу «чрезвычайно позитивно».