Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:29, 28 сентября 2025Интернет и СМИ

Стало известно о подготовке мегасделки Зеленского и Трампа

Politico: Зеленский хочет заключить с США мегасделку по покупке оружия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мегасделку по вооружению с США и уже передал список военных нужд Киева американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Politico.

«Мы обсудили и согласовали основные моменты с президентом. Теперь переходим к практической реализации», — сказал Зеленский.

Помимо этого, он заявил, что его команда намерена отправиться в США в сентябре или октябре, чтобы обсудить покупку оружия. Издание также сообщило, что американский транш Украине составит 90 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk. По информации источников, американский президент оценил просьбу «чрезвычайно позитивно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на объекты Украины транслировали в прямом эфире

    Лукашенко пригрозил НАТО

    Подозреваемого по делу об отравлении россиян алкоголем в Ленобласти отправили в СИЗО

    Вероятность полного уничтожения энергетики Украины оценили

    Стал известен один из секретов победы над Наполеоном и Гитлером

    Артемий Лебедев дал россиянам простой финансовый совет

    Стало известно о подготовке мегасделки Зеленского и Трампа

    По складам с F-16 ударили «Кинжалом»

    В Молдавии заявили о готовности властей аннулировать выборы

    Американские танки заметили в 100 километрах от российской границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости