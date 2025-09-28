Главную проблему американских студентов объяснили

Политолог Павел Дубравский: Многие студенты не востребованы на рынке труда США

Многие студенты, окончившие колледжи и университеты, оказываются не востребованы на рынке труда. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По словам политолога, более половины рабочих мест в США в действительности не требуют наличия высшего образования. Тем не менее диплом остается важной строкой в резюме для многих работодателей, хотя он все равно не гарантирует трудоустройство для выпускников.

«Необходимость получения диплома о высшем образовании навязывается крупными корпорациями. Ваше резюме просто не посмотрят без этой строчки», — подчеркнул эксперт.

Ранее Павел Дубравский назвал ключевую проблему университетов в США. По его словам, в американских вузах господствует левая повестка, фактически направленная на подрыв государственности Соединенных Штатов.