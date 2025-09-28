Россия
В Кремле рассказали о проблеме договора с США о сокращении вооружения

Песков: При разговоре о ДСНВ нужно помнить о ядерных арсеналах Парижа и Лондона
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Начинать переговоры по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нужно на двустороннем уровне между Россией и США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков добавил, что от «проблемы ядерных арсеналов Британии и Франции абстрагироваться не получится». По его словам, они являются составляющими мировой европейской безопасности.

Ранее Песков сообщил, что американский президент Дональд Трамп самостоятельно планировал отреагировать на инициативу лидера России Владимира Путина по ДСНВ. Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина о наличии опасений по поводу того, что серьезная инициатива России по данной теме «утонет» в риторике США, которой с каждым днем все больше и больше.

