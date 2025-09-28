Интернет и СМИ
04:01, 28 сентября 2025Интернет и СМИ

В Польше высказались о плане Зеленского

Лисицкий: План Зеленского втянуть НАТО в войну приведет к разгрому Украины
Юлия Мискевич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского добиться вовлечения НАТО в украинский конфликт потерпит неудачу. Об этом заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире одноименного YouTube-канала.

«Какую цель она (Украина. — прим. «Лента.ру») достигнет? Каков будет эффект такой операции?», — задался вопросом журналист.

Кроме того, Лисицкий подчеркнул, «захотят ли воевать страны НАТО?». По его мнению, «на этом Украина и закончится».

Эксперт отметил, что украинский лидер «явно оторвался от реальности, если думает, что вместо того, чтобы быть разгромленной, Украина перейдет в контратаку».

Ранее санитар российского штурмового отряда с позывным Белый заявил, что бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Он рассказал, что украинские военные не щадят «ни своих, ни чужих».

    Все новости