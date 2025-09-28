Россия
14:24, 28 сентября 2025Россия

В РПЦ рассказали об обязанности женщин угадывать желания мужчин

Архимандрит Мелхиседек: Женщины обязаны угадывать желания мужчин
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Женщины обязаны угадывать желания мужчин. Об этом заявил архимандрит Русской православной церкви (РПЦ) Мелхиседек, передает Ateo Breaking.

«Россиянки должны знать, как радовать мужей. Ты что, не знаешь, что мужу надо купить мясо? Что ведро вынести? Что он идет на ответственную работу и рубашка должна быть поглажена? Что вовремя приласкать надо? Почему тебя нужно просить?» — сказал он.

Ранее депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что замку певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) нашли необычное применение — захотели передать РПЦ. Депутат считает, что после реконструкции в замке также можно будет разместить воскресную школу, библиотеку и социальный центр.

