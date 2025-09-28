Путешествия
В трех российских вэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорты Калуги, Пензы и Самары временно ограничили полеты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Аэропорты в трех российских городах — Калуге (Грабцево), Пензе и Самаре (Курумоч) — ограничили работу на некоторое время. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Все три воздушные гавани временно прекратили принимать и выпускать самолеты. Меры начали действовать с 02.45 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

До этого аналогичные меры принимались в аэропорту российского курортного города Сочи. Ограничения вводились из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также появилось видео, как отдыхающих экстренно эвакуировали с побережья.

