Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

Shot: Отдыхающих попросили покинуть воду на пляже в Сочи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Плавающих в Черном море людей попросили покинуть воду из-за всеобщей эвакуации с пляжа в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На опубликованное в сети видео попали кадры экстренной эвакуации. «Не стоим в очередях, не моем ноги. Срочно эвакуируемся. Всем покинуть воду», — сообщили отдыхающим через громкоговоритель.

Однако, по данным Kub Mash, отдыхающие вернулись на пляж «Чайка» и столпились возле спусков к берегу. Такая же ситуация на побережье «Приморский».

Ранее гостей курорта попросили не выходить из безопасных мест до отбоя воздушной тревоги. Причиной ограничительных мер стала угроза атаки БПЛА.

