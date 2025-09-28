Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:51, 28 сентября 2025Бывший СССР

Военкоры раскрыли последствия комбинированного удара по Украине

«РВ»: ВС России атаковали объекты ВСУ в Киеве и области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде регионов, в том числе Киеве и области. Подробности комбинированного удара раскрыл Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В частности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» поразили объекты в Киеве и Белой Церкви Киевской области. На местах попаданий начались пожары.

Кроме того, ракетами были атакованы Староконстантинов и Васильков под Киевом, где расположены аэродромы ВСУ. Также целями стали объекты в Черкассах и Смеле.

Ранее сообщалось, что по лагерю спецназа Британии в Лупарево Николаевской области Украины был нанесен удар. Подробности о потерях среди украинцев и британских инструкторов не приводятся. Средства нанесения удара также не раскрываются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Концерт Лазарева в российском городе перенесли из-за ажиотажа с билетами

    Военкоры раскрыли последствия комбинированного удара по Украине

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в кожаном платье

    ВСУ перестали снабжать свою бригаду у Волчанска в отместку за поддержку Порошенко

    Келин раскрыл цель пышного приема Трампа в Лондоне

    В Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке

    Названо число сбитых силами ПВО украинских беспилотников

    Четыре БПЛА сбили над российским регионом

    Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости