«РВ»: ВС России атаковали объекты ВСУ в Киеве и области

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде регионов, в том числе Киеве и области. Подробности комбинированного удара раскрыл Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В частности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» поразили объекты в Киеве и Белой Церкви Киевской области. На местах попаданий начались пожары.

Кроме того, ракетами были атакованы Староконстантинов и Васильков под Киевом, где расположены аэродромы ВСУ. Также целями стали объекты в Черкассах и Смеле.

Ранее сообщалось, что по лагерю спецназа Британии в Лупарево Николаевской области Украины был нанесен удар. Подробности о потерях среди украинцев и британских инструкторов не приводятся. Средства нанесения удара также не раскрываются.