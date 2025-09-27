По лагерю британского спецназа на Украине нанесли удар

Лебедев: Нанесен удар по тренировочному лагерю спецназа Британии на Украине

По лагерю спецназа Британии в Лупарево Николаевской области Украины нанесен удар. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в лагере иностранцы осуществляли подготовку спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Тренируются высадке на побережье... Прилет по тренировочному лагерю на побережье», — цитирует Лебедева агентство.

Подробности о потерях среди украинцев и британских инструкторов не приводятся. Средства нанесения удара также не раскрываются.

Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия пресекла попытку подразделения спецназа ВСУ перейти Днепр. Он предположил, что украинская диверсионно-разведывательная группа намеревалась «кошмарить» местных жителей.