Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:29, 21 сентября 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о ликвидации спецназа ВСУ при попытке перейти Днепр

Подпольщик Лебедев: Подразделение ВСУ уничтожили при попытке перейти Днепр
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Подразделение спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовилось перейти Днепр, однако эта попытка была пресечена российской армией — солдаты противника были уничтожены. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его цитирует РИА Новости.

«Херсон. ... Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, ДРГ [диверсионно-разведывательная группа], которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра», — сообщил подпольщик.

По его словам, ДРГ, предположительно, намеревалась «кошмарить» местных жителей.

Ранее Лебедев сообщал, что в Днепропетровске (украинское название — Днепр) российскими ударами поражены производящие двигатели и корпуса ракет заводы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России

    Подполье сообщило о ликвидации спецназа ВСУ при попытке перейти Днепр

    В США указали на ослабевание дипслужбы при администрации Трампа

    Намерение Британии признать Палестину объяснили

    Российский борец завоевал бронзу чемпионата мира

    Российские силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника

    Некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилых

    Макрон оценил возможную конфискацию российских активов

    Макрон отказался признать происходящее в Газе геноцидом

    Депутат Рады захотел закрыть границы Украины для молодежи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости