Подполье сообщило о ликвидации спецназа ВСУ при попытке перейти Днепр

Подпольщик Лебедев: Подразделение ВСУ уничтожили при попытке перейти Днепр

Подразделение спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовилось перейти Днепр, однако эта попытка была пресечена российской армией — солдаты противника были уничтожены. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его цитирует РИА Новости.

«Херсон. ... Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, ДРГ [диверсионно-разведывательная группа], которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра», — сообщил подпольщик.

По его словам, ДРГ, предположительно, намеревалась «кошмарить» местных жителей.

Ранее Лебедев сообщал, что в Днепропетровске (украинское название — Днепр) российскими ударами поражены производящие двигатели и корпуса ракет заводы.