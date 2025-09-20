Бывший СССР
Подполье сообщило о результатах российских ударов по украинским ракетным заводам

В Днепропетровске поражены военные заводы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Днепропетровске (украинское название Днепр) российскими ударами поражены производящие двигатели и корпуса ракет заводы. Об этом со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Подпольщики сообщают, что утром 20 сентября были поражены Южный машиностроительный завод (ЮМЗ), где выпускали детали для дронов, и завод «Полимермаш», где в боевое состояние приводили поставленную Западом технику. В частности, там устанавливали динамическую броню и наваривали решетки от дронов.

Информаторы пророссийского подполья сообщили, что на левом берегу Днепра были попадания по складам, там произошли мощные взрывы и вторичная детонация. Удары наносились ракетами и дронами.

Лебедев также рассказал о серии взрывов в Киевской области в Ржищеве и Броварах, а также об ударах по предприятиям сборки БПЛА в Харьковской области.

