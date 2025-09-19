Под Киевом прогремела серия взрывов

В Броварах и Ржищеве Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что взрывы прогремели в Ржищеве и Броварах. В украинских СМИ также появилась информация о якобы атаке российского ракетного комплекса «Искандер М».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по предприятиям сборки БПЛА в Харьковской области. Помимо этого, как сообщил подпольщик, удар был нанесен по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Безлюдовка.