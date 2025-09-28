ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по военным аэродромам и предприятиям Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным аэродромам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесен в ночь на воскресенье, 28 сентября, с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заключили в министерстве.

Ранее в Минобороны рассказали о ходе боев в Кировске в Донецкой народной республике. На данный момент российские войска проводят зачистку пригородной территории населенного пункта.