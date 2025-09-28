Россия
ВС России уничтожили десять боевиков «Азова» и бригады «Лють»

У Клебан-Быкского водохранилища уничтожены 10 боевиков «Азова» и бригады «Лють»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

ВС России уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища десять заблокированных боевиков «Азова» (батальон запрещен в РФ и признан террористической организацией) и бригады «Лють». Об этом заявил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, пишет ТАСС.

По его словам, бойцы отказались сложить оружие. «В районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более одного квадратного километра территории», — сказал он.

Ранее пленный боец 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» заявил, что девушки охотно вступают в ряды украинских войск. При этом он подчеркнул, что в основном они не отправляются на передовую, а выполняют роль «тыловых жен».

