Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 28 сентября 2025Мир

Захарова отреагировала на просьбу Франции к Дурову о цензуре Telegram в Молдавии

Захарова о просьбе Франции к Дурову ввести цензуру в Молдавии: Кто бы сомневался
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление создателя Telegram Павла Дурова о том, что спецслужбы Франции обратились к нему с просьбой помочь Молдавии цензурировать мессенджер накануне выборов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», — отметила дипломат.

Ранее Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы через посредника обратились к нему с просьбой помочь молдавским властям и ввести в Telegram цензуру в преддверии выборов президента страны. Посредник пообещал создателю мессенджера, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о нем в суде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров заявил о неожиданной просьбе спецслужб Франции насчет Молдавии

    Стало известно о смерти россиянина из-за травм от детонации дрона ВСУ

    Захарова отреагировала на просьбу Франции к Дурову о цензуре Telegram в Молдавии

    Дегтярев анонсировал рассмотрение МОК вопроса о восстановлении членства ОКР

    Басилашвили предложил депутатам запретить «Войну и мир»

    В Аргентине тысячи человек вышли на улицы после пыток молодых девушек

    Полковник объяснил инцидент с сошедшей с траектории ракетой Patriot в Киеве

    Переехавшая в Москву из Казахстана предпринимательница рассказала об одном парадоксе

    В Москве началось прощание с режиссером Кеосаяном

    Лукашенко назвал аферой закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости