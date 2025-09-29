Россия
12:55, 29 сентября 2025

Бойцы СВО захватили украинский безэкипажный катер-«матку»

В зоне СВО захвачен груженный беспилотниками беспилотный катер ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В зоне проведения специальной военной операции захвачен груженный беспилотниками беспилотный катер ВСУ. Снятое российскими бойцами видео опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах показан дрон-«матка» морского базирования. Так неофициально называют беспилотники, которые несут на себе FPV-дроны. С помощью «маток» FPV-беспилотники, не отличающиеся большой дальностью действия, забрасывают в глубокий тыл.

На видео можно также заметить установленную на катере вышку с, предположительно, системой РЭБ.

Ранее в Курской области сняли на видео момент удара по цели украинского «дрона-ждуна». Такое название, вероятно, обусловлено не конструктивными особенностями беспилотника, а тактикой применения. «Ждуны» атакуют из засады, в которой способны долгое время находиться в режиме ожидания.

