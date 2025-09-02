Момент удара «дрона-ждуна» по автомобилю в Курской области попал на видео

В Судже Курской области украинский дрон ударил по автомобилю, это сняли на видео

Момент атаки «дрона-ждуна» на автомобиль в Курской области попал на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал телеканал RT в Telegram.

О появлении в курском приграничье атакующих из засады беспилотников стало известно в августе.

Кадры сняты во время поездки российских солдат в Суджу. После удара беспилотника в борт их автомобиля автор видео падает на пол и кричит. Он получил контузию.

Телеканал отмечает, что «дроны-ждуны» способны долгое время находиться в режиме ожидания. Когда в поле видимости оказывается подходящая цель, они активируются. Вероятно, речь идет не о появлении в ВСУ автономных беспилотников, способных к самостоятельному наведению на цель, а новой тактике применения дронов.

Несмотря на полное освобождение курского приграничья российскими войсками весной 2025 года, регион постоянно подвергается ударам со стороны Украины. В августе стало известно об атаке на регион F-16. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», поступившие на вооружение ВСУ западные истребители сбросили бомбы на приграничный курский поселок Теткино.