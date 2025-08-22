Россия
В российском приграничье появились охотящиеся за людьми «дроны-ждуны»

WarGonzo: Охотящиеся за людьми дроны появились в белгородском приграничье
В российском приграничье появились охотящиеся за людьми беспилотники. Об этом сообщает проект WarGonzo в Telegram.

По его данным, украинские операторы начали устанавливать в Шебекинском районе Белгородской области «дроны-ждуны». Так канал назвал беспилотники, способные длительное время функционировать в режиме ожидания.

Речь идет не столько о конструктивных особенностях беспилотников, сколько о тактике их применения, следует из публикации. Управляемый по оптоволоконному кабелю дрон выдвигается в район развертывания, после чего оператор сажает его в ожидании цели. Как только в поле зрения попадает автомобиль, беспилотник взлетает и атакует его, поясняет канал. Автор публикации не исключает, что такие летательные аппараты могут появиться и в глубоком российском тылу.

Ранее в августе стало известно об атаке F-16 на Курскую область. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», поступившие на вооружение ВСУ западные истребители сбросили бомбы на приграничный курский поселок Теткино.

