Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

В России сообщили об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) истребителями F-16 по Курской области. Информация появилась в Telegram-канале «Архангел спецназа». По его данным, пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы (УАБ) в окрестностях приграничного села Теткино.

«Однако и ВСУ активно начали применять авиацию. На днях один Су-27 атаковал окрестности Теткино, а затем два F-16 также осуществили сброс УАБов по району села», — сказано в публикации.

Наряду с этим авторы публикации отметили, что интенсивность применения авиации Вооруженными силами Украины возросла, что можно увидеть и на других направлениях. «ВСУ, видимо, достали старые запасы или получили новые и активно бьют ими по нашим войскам», — говорится в опубликованном посте.

Также в публикации сказано, что на Теткинском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. По сведениям авторов канала, там проходят локальные стрелковые бои в районе Рыжевки, Бессаловки и в направлении Нового Пути.

Истребители F-16, переданные украинской армии Фото: Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu via Getty Images

Стало известно о концентрации ВСУ у госграницы в районе Рыльского района Курской области

Ранее сообщалось, что ВСУ сконцентрировали личный состав у госграницы вблизи Рыльского района Курской области. Как стало известно, украинская сторона активно использует беспилотники, пытаясь отрезать регулярное снабжение российских войск.

При этом FPV-дроны замечены и над самим городом Рыльском, расположенном примерно в 30 километрах от границы. По мнению авторов поста, ВСУ либо используют носители летательных аппаратов, либо увеличивают дальность их использования при помощи ретрансляторов.

«Акцент на Рыльском участке сделан не просто так. От украинского Глухова до Рыльска идет асфальтированная дорога, по которой легко передвигаться. Кроме того, этот участок разрезается рекой Сейм, по которой сложнее будет удерживать оборону в случае прорыва у условного городка», — пояснили военблогеры.

Также сообщалось, что ВСУ проводят ротацию подразделений у границы с Курской областью. В Сумскую область командование ВСУ якобы перебросило колумбийских наемников, чтобы восстановить утраченные позиции.

Сгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных. Архивное фото Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

ВСУ могут применять обманную тактику в российском приграничье

Атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по Белгороду и области могут быть отвлекающим маневром, заявили авторы проекта «Архангел спецназа» в Telegram.

По мнению военблогеров, параллельно с ударами по приграничью ВСУ могут вести подготовку к боевым действиям иного характера.

«Атаки могут быть отвлекающим маневром. Пока ВСУ бьют по гражданским и все об этом говорят, у Брянской и Курской областей отмечаются скопления противника», — заявили авторы издания.

Несколько мирных жителей пострадали от атак дронов ВСУ в Курской области за неделю

17 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе на автотрассе Рыльск — Хомутовка FPV-дрон ВСУ атаковал двигавшийся по ней автомобиль КамАЗ. В результате ранения получили два пассажира транспортного средства.

Также 17 августа поступило сообщение, что из-за удара ВСУ в Курской области погиб мирный житель. Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибшего и призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы.

15 августа стало известно, что в Курске беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, в результате погибла женщина. Еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. По словам Хинштейна, в доме начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа.

14 августа в Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека. Беспилотник атаковал машину в деревне Свобода Рыльского района, пострадала семейная пара, мужчина и женщина получили осколочные ранения. Еще одна атака произошла в селе Званное Глушковского района.