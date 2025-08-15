Россия
В Курске в результате атаки ВСУ погибла женщина

Хинштейн: В Курске в результате атаки ВСУ погибла женщина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Курске беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, в результате погибла женщина, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. По словам Хинштейна, в доме начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Курск. В здании одной из многоэтажек началось сильное возгорание, которое охватило несколько квартир. По данным канала, жильцов дома начали эвакуировать.

