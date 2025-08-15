Стало известно о пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск

Shot: При атаке ВСУ на Курск несколько человек пострадали, начался пожар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск. В результате пострадали несколько человек, сообщает Telegram-канал Shot. В многоэтажном доме начался пожар.

«Это случилось в районе часа ночи, после звука мощного взрыва в здании одной из многоэтажек началось сильное возгорание, которое охватило несколько квартир», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, жильцов дома начали эвакуировать. Точное число пострадавших пока неизвестно, официальная информация на этот счет не поступала.

Ранее администрация Курска сообщала, что в небе над городом работает система противовоздушной обороны.