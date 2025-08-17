Россия
В Курской области в результате атаки ВСУ погиб мирный житель

Хинштейн: В результате удара ВСУ по трассе «Рыльск-Крупец» погиб мирный житель
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Stringer / Reuters

Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трассе «Рыльск-Крупец» в Курской области погиб мирный житель. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу "Рыльск-Крупец", по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель», — написал он.

Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибшего и призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ранее стало известно, что в Курской области два пассажира КамАЗа получили ранения в ходе атаки дрона ВСУ. Глава региона добавил, что обоих мужчин доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

