Стало известно о концентрации ВСУ у госграницы в районе российского города

«Архангел спецназа»: У границ Рыльского района сконцентрировались силы ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали личный состав у госграницы вблизи Рыльского района Курской области. Об этом пишет проект «Архангел спецназа» в Telegram.

Как стало известно, украинская сторона активно использует беспилотники, пытаясь отрезать регулярное снабжение российских войск. При этом FPV-дроны замечены и над самим городом Рыльском, расположенном примерно в 30 километрах от границы. По мнению авторов поста, ВСУ либо используют носители летательных аппаратов, либо увеличивают дальность их использования при помощи ретрансляторов.

«Акцент на Рыльском участке сделан не просто так. От украинского Глухова до Рыльска идет асфалтированная дорога, по которой легко передвигаться. Кроме того, этот участок разрезается рекой Сейм, по которой сложнее будет удерживать оборону в случае прорыва у условного Городка», — пояснили военблогеры.

Ранее сообщалось о ротации подразделений ВСУ у границы в районе курских Теткино и Глушково. Как выяснилось, пополнялся личный состав формирований, понесших потери в результате авиаударов Российской армии.