07:35, 18 августа 2025Россия

Стало известно о ротации подразделений ВСУ у границы с Россией

ВСУ проводят ротацию подразделений у границы Курской области после удара ВС РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротацию подразделений у границы с Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал и проводит ротацию подразделений, понесших потери в результате авиаударов ВКС РФ», — говорится в сообщении.

В Сумскую область командование ВСУ, в свою очередь, перебросило колумбийских наемников, чтобы восстановить утраченные позиции. Из-за низкого уровня взаимодействия военных, как уточняется, уже были зафиксированы случаи «дружественного огня» со смежными подразделениями армии Украины.

Ранее в России предупреждали, что ВСУ пытаются накопить резервы для возобновления провокаций по прорыву границы России. Речь идет об участке у границы с Курской областью.

