22:24, 14 августа 2025Россия

В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека

Хинштейн: В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Курской области при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник атаковал машину в деревне Свобода Рыльского района, пострадала семейная пара, мужчина и женщина получили осколочные ранения. Еще одна атака произошла в селе Званное Глушковского района. Легкие ранения получил 75-летний местный житель, который ехал по дороге на велосипеде.

Хинштейн призвал население воздержаться от поездок в приграничные районы, подчеркнув, что это по-прежнему опасно.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все в состоянии средней тяжести. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что повреждения получили 10 многоквартирных домов, а также несколько автомобилей.

