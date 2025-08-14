Россия
Выросло число пострадавших в российском городе в результате атаки ВСУ

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 15 человек
Число жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате атаки БПЛА и повреждения многоэтажного дома в центре города, выросло до 15. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Согласно обновленным данным, в результате атаки ранения получили 15 человек. «В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все в состоянии средней тяжести», — отмечается в сообщении. До этого было известно о 13 пострадавших.

Власти города получили 175 заявлений на единовременную денежную помощь.

Об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону сообщалось утром в четверг, 14 августа. Слюсарь рассказал, что повреждения получили 10 многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Последствия атаки сняли на видео.

