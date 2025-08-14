Последствия удара ВСУ по Ростову-на-Дону сняли на видео

Опубликовано видео последствий удара ВСУ по Ростову-на-Дону

Последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону сняли на видео. Ролик опубликовала Baza в своем Telegram.

На кадрах видно, как осколками посекло ряд припаркованных возле многоэтажного дома автомобилей, выбило окно в нескольких рядом стоящих домах, во дворе разбросаны части упавшего дрона.

Жильцы покинули здание. Во дворе дома скопилось несколько десятков человек. В том числе, автор ролика обратил внимание на раненого мужчину.

Об атаке ВСУ на столицу Ростовской области стало известно утром в четверг, 14 августа. Глава российского региона Юрий Слюсарь рассказал, что повреждения получили 10 многоквартирных домов, а также несколько автомобилей жителей. Сообщалось о 13 раненых, среди которых — дети.