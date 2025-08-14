Россия
Власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Ростову-на-Дону

Врио ростовского губернатора Слюсарь: Удар ВСУ повредил 10 многоэтажных домов
Кадр: Telegram-канал SHOT

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по Ростову-на-Дону повредили десять многоэтажных домов. Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«После атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах, а также легковые автомобили. (...) Из домов эвакуировано 212 человек. Для жителей организован пункт временного размещения», — написал он.

На место прибыли саперы. После завершения их работы оцепление будет снято, пояснил Слюсарь. Чиновник также добавил, что при атаке ранения получили 13 человек, в числе которых двое детей. Семерым уже оказали первую помощь.

Об атаке украинских войск на столицу Ростовской области стало известно утром 14 августа. Один из получивших повреждения домов сняли на видео в первые минуты после удара дрона. На месте объявлен режим ЧС.

