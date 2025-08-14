На месте удара ВСУ по Ростову-на-Дону ввели режим ЧС

Мэр Ростова-на-Дону Скрябин сообщил о введении режима ЧС после удара ВСУ

На месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«На месте происшествия ввели режим ЧС», — написал градоначальник. Каких-либо других подробностей чиновник не привел.

Об атаке украинских войск на столицу Ростовской области стало известно утром 14 августа. По данным властей, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. Один из них сняли на видео в первые минуты после удара дрона.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при ударе пострадали 13 человек. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в медучреждения города.