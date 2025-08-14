Россия
10:47, 14 августа 2025Россия

Власти Ростовской области подтвердили удар ВСУ по Ростову-на-Дону

Слюсарь: ВСУ ударили по Ростову-на-Дону, есть повреждения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Власти Ростовской области подтвердили удар ВСУ по Ростову-на-Дону. Об этом говорится в сообщении врио главы региона Юрия Слюсаря в Telegram.

14 августа жители регионального центра сообщили о звуке взрыва в центре города. Позже появились сведения о том, что Ростов-на-Дону был атакован украинскими войсками.

Слюсарь подтвердил удар ВСУ по городу. По его данным, повреждения получили несколько многоквартирных домов. Официально подтверждено ранение одного человека, подчеркнул он.

Ранее было опубликовано видео из Ростова-на-Дону со столбом дыма после прогремевшего в городе взрыва. Момент удара на запись не попал.

    Все новости