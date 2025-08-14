Слюсарь: ВСУ ударили по Ростову-на-Дону, есть повреждения

Власти Ростовской области подтвердили удар ВСУ по Ростову-на-Дону. Об этом говорится в сообщении врио главы региона Юрия Слюсаря в Telegram.

14 августа жители регионального центра сообщили о звуке взрыва в центре города. Позже появились сведения о том, что Ростов-на-Дону был атакован украинскими войсками.

Слюсарь подтвердил удар ВСУ по городу. По его данным, повреждения получили несколько многоквартирных домов. Официально подтверждено ранение одного человека, подчеркнул он.

Ранее было опубликовано видео из Ростова-на-Дону со столбом дыма после прогремевшего в городе взрыва. Момент удара на запись не попал.