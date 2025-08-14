Россия
14 августа 2025
Россия

Столб дыма после взрыва в центре столицы региона России сняли на видео

Shot опубликовал видео с дымом после взрыва в Ростове-на-Дону
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с дымом после взрыва в центре Ростова-на-Дону. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На записи видно плотный столб дыма, поднимающийся в небо. Его источник в кадр не попал.

Ранее жители столицы российского региона сообщили о громком звуке взрыва на фоне воздушной тревоги, от которого в домах и офисах дрожали окна. Власти информацию о произошедшем пока не комментировали.

До этого стало известно об атаке беспилотников ВСУ по центру Белгорода. В результате пострадали три человека. В сети также появились кадры с моментом попадания дрона в движущуюся легковую машину. Кроме того, губернатор Вячеслав Гладков сообщал об ударе по зданию регионального правительства.

