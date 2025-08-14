Очевидцы сообщили о звуках взрыва в центре российского города на фоне воздушной тревоги

Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрыва в центре города

Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрыва в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова | 161.ru».

Примерно в это же время жители региона получили уведомление о ракетной опасности, отмечает канал.

Несколькими минутами позже ряд Telegram-каналов сообщил, что город подвергся удару. По информации Telegram-канала Shot, по Ростову-на-Дону ударил беспилотник. Shot опубликовал фотографию жилого дома, поврежденного в результате взрыва.

Ранее 14 августа ВСУ ударили по Белгороду. Беспилотник спикировал на один из автомобилей на перекрестке в городской черте. Происшествие попало на видео.