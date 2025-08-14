Число пострадавших при ударе ВСУ по Ростову-на-Дону выросло более чем в два раза

Слюсарь сообщил о 13 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону

Число пострадавших при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону выросло более чем в два раза — до 13 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в медучреждения города. Еще 11 раненых сейчас везут в больницы. Слюсарь подчеркнул, что информация будет уточняться.

До этого сообщалось о пяти пострадавших.

Ранее в сети появилось видео с моментом удара беспилотника. На кадрах видно летящий над центром города дрон самолетного типа, который снижается и врезается в крышу многоквартирного дома, после чего происходит мощный взрыв.

Об атаке ВСУ на столицу Ростовской области стало известно утром 14 августа. По данным властей, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. Один из них сняли на видео в первые минуты после удара дрона.