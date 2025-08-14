Россия
10:54, 14 августа 2025Россия

Первые минуты после удара ВСУ по многоквартирному дому в российском городе сняли на видео

Появились кадры первых минут после атаки ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что у многоквартирного дома разбросаны осколки стекол и часть отколовшихся от взрыва фасадов. К месту происшествия приходят местные жители.

Как уточнил губернатор Ростовской области, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской.

Жители Ростовской области сообщили о взрывах днем в четверг, 14 августа. После этого в Ростове-на-Дону заметили столб дыма. По неофициальным данным, пострадали пять человек.

