10:47, 14 августа 2025Россия

Число пострадавших при ударе БПЛА по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону резко выросло

Shot: Число пострадавших при ударе БПЛА по Ростову-на-Дону выросло до пяти
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Число пострадавших при ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону резко выросло до пяти. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, трое раненых являются жильцами дома, двое других — прохожими, оказавшимися рядом со зданием в момент атаки.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Двоих из них засыпало осколками окон и обломками фасада здания.

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Ростовской области стало известно утром 14 августа. В сети появились видео и фотографии с поврежденным жилым домом. Удар подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Официальную информацию о пострадавших он не привел.

До этого также сообщалось об атаке беспилотников ВСУ по Белгороду. В результате пострадали три человека и сгорел легковой автомобиль. Момент попадания дрона по машине запечатлела камера уличного наблюдения.

