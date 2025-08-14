Появились первые данные о последствиях предполагаемого удара ВСУ по Ростову-на-Дону

Shot: При ударе по Ростову-на-Дону пострадали три человека, повреждены квартиры

По предварительным данным, три человека пострадали в результате взрыва в Ростове-на-Дону Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

14 августа горожане сообщили о звуке взрыва в центре городе. Предположительно, город был атакован украинским беспилотником.

Перед этим тот же канал опубликовал фотографию поврежденного в результате взрыва жилого дома. По данным Shot, повреждены по меньшей мере 10 квартир. Фрагменты фасада упали на находившихся под окнами людей, отмечает канал.

Ранее 14 августа ВСУ ударили по Белгороду. Беспилотник спикировал на один из автомобилей на перекрестке в городской черте. Происшествие попало на видео.