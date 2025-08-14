Россия
11:00, 14 августа 2025

Момент удара огромного беспилотника ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону сняли на видео

Момент удара украинского дрона по жилому дому в Ростове-на-Дону сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Момент удара украинского дрона по Ростову-на-Дону сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах видно огромный дрон, возможно, переоборудованный из легкомоторного самолета. Он пикирует в сторону жилого дома, после чего происходит взрыв.

Судя по разнице между взрывом и громким хлопком, атакованный ВСУ дом расположен в 300-400 метрах от места съемки.

Жители Ростова-на-Дону получили сигнал о воздушной опасности около 10:00 14 августа. Вскоре после этого горожане услышали громкий звук в центре города. Позже региональные власти региона подтвердили данные об атаке беспилотника.

