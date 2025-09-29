Интернет и СМИ
17:33, 29 сентября 2025

Данные об отказе России от переговоров по Украине не подтвердились

Сообщение об отказе России от мирных переговоров по Украине не подтвердилось
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отказе России от переговоров по Украине и игнорировании ситуации «на земле». На самом же деле именно Киев затягивает урегулирование, на что неоднократно указывали российские власти.

Высокопоставленный чиновник сказал, что в последние недели Россия отказалась проводить двусторонние встречи с украинцами. «Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — подытожил Вэнс. Он также заявил, что «русские должны проснуться и принять реальность».

Российская сторона стремится к мирному решению украинского кризиса, напротив, именно Киев затягивает переговорный процесс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что никаких сигналов от Украины о возможном возобновлении двусторонних переговоров пока нет. Также Украина так и не отреагировала на предложение по созданию трех рабочих групп, добавил Песков. По словам представителя Кремля, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать боевые действия. Как отмечал в то же время глава МИД Сергей Лавров, Москва не отказывается ни от каких форматов переговоров об урегулировании с Украиной. По словам министра, главное, чтобы многосторонние форматы организовывали не ради того, «чтобы на утро кто-то писал в газетах, или вечером показывал по телевизору, или судачил в соцсетях». Их нужно проводить, чтобы «шаг за шагом, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступеньки, готовить саммиты». В то же время на данный момент ни Киев, ни «его европейские спонсоры» не показывают готовность договариваться по-честному, уточнил Лавров.

Как говорил президент Владимир Путин, Москва готова ко встречам на высшем уровне. «Если реально кто-то хочет с нами встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва. <...> Мы точно обеспечим условия для работы и безопасность», — высказался российский лидер. Россия предлагает не заморозку конфликта, а окончательное завершение, подчеркивал Путин. Однако украинский президент Владимир Зеленский предложение отклонил. Он сказал, что считает неприемлемым предложение провести переговоры в Москве, пока продолжаются бои.

22 сентября 2025
22 сентября 2025

Зеленский отвергает все попытки наладить диалог и выдвигает нереалистичные условия заключения мира. В частности, он говорит о возвращении к границам 1991 года, хотя и на Западе признают невозможность этого. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал «нереалистичной» возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года. По его словам, погоня «за этой иллюзорной целью» только продлит конфликт. Спецпосланник президента США Кит Келлог также советовал Украине смириться с фактической потерей части территорий.

Минобороны России между тем подсчитало, что с 1 января 2025 года ВС РФ заняли более 4714 квадратных километров территории и 205 населенных пунктов. В конце сентября МО РФ показало детальную карту продвижения российских войск. Армия продвинулась на территориях Луганской народной республики, а также Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Начальник Генштаба Валерий Герасимов указывал, что войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Наиболее упорные бои идут на красноармейском направлении, где противник безуспешно стремится остановить российское продвижение. Военные развивает наступление в городе Купянске, штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске. Группировка войск «Восток» успешно действует в Днепропетровской и Запорожской областях. Также ранее армия России заняла важный логистический хаб ВСУ — село Юнаковку. Военкоры называют его идеальным плацдармом для наступления на Сумы.

Сообщение о неготовности Москвы к переговорам по Украине не получило распространения в российских СМИ.

Данные о том, что Москва отказывается от переговорного процесса, являются фейком. В Кремле заявили, что никаких сигналов от Украины о возможном возобновлении двусторонних переговоров пока нет. Президент России же, в свою очередь, предлагал украинским властям встречу на высшем уровне, но получил отказ.

