Сообщение об отказе России от мирных переговоров по Украине не подтвердилось

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отказе России от переговоров по Украине и игнорировании ситуации «на земле». На самом же деле именно Киев затягивает урегулирование, на что неоднократно указывали российские власти.

Высокопоставленный чиновник сказал, что в последние недели Россия отказалась проводить двусторонние встречи с украинцами. «Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — подытожил Вэнс. Он также заявил, что «русские должны проснуться и принять реальность».

Российская сторона стремится к мирному решению украинского кризиса, напротив, именно Киев затягивает переговорный процесс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что никаких сигналов от Украины о возможном возобновлении двусторонних переговоров пока нет. Также Украина так и не отреагировала на предложение по созданию трех рабочих групп, добавил Песков. По словам представителя Кремля, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать боевые действия. Как отмечал в то же время глава МИД Сергей Лавров, Москва не отказывается ни от каких форматов переговоров об урегулировании с Украиной. По словам министра, главное, чтобы многосторонние форматы организовывали не ради того, «чтобы на утро кто-то писал в газетах, или вечером показывал по телевизору, или судачил в соцсетях». Их нужно проводить, чтобы «шаг за шагом, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступеньки, готовить саммиты». В то же время на данный момент ни Киев, ни «его европейские спонсоры» не показывают готовность договариваться по-честному, уточнил Лавров.

Как говорил президент Владимир Путин, Москва готова ко встречам на высшем уровне. «Если реально кто-то хочет с нами встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва. <...> Мы точно обеспечим условия для работы и безопасность», — высказался российский лидер. Россия предлагает не заморозку конфликта, а окончательное завершение, подчеркивал Путин. Однако украинский президент Владимир Зеленский предложение отклонил. Он сказал, что считает неприемлемым предложение провести переговоры в Москве, пока продолжаются бои.

Зеленский отвергает все попытки наладить диалог и выдвигает нереалистичные условия заключения мира. В частности, он говорит о возвращении к границам 1991 года, хотя и на Западе признают невозможность этого. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал «нереалистичной» возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года. По его словам, погоня «за этой иллюзорной целью» только продлит конфликт. Спецпосланник президента США Кит Келлог также советовал Украине смириться с фактической потерей части территорий.

Минобороны России между тем подсчитало, что с 1 января 2025 года ВС РФ заняли более 4714 квадратных километров территории и 205 населенных пунктов. В конце сентября МО РФ показало детальную карту продвижения российских войск. Армия продвинулась на территориях Луганской народной республики, а также Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Начальник Генштаба Валерий Герасимов указывал, что войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Наиболее упорные бои идут на красноармейском направлении, где противник безуспешно стремится остановить российское продвижение. Военные развивает наступление в городе Купянске, штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске. Группировка войск «Восток» успешно действует в Днепропетровской и Запорожской областях. Также ранее армия России заняла важный логистический хаб ВСУ — село Юнаковку. Военкоры называют его идеальным плацдармом для наступления на Сумы.

Сообщение о неготовности Москвы к переговорам по Украине не получило распространения в российских СМИ.

Данные о том, что Москва отказывается от переговорного процесса, являются фейком. В Кремле заявили, что никаких сигналов от Украины о возможном возобновлении двусторонних переговоров пока нет. Президент России же, в свою очередь, предлагал украинским властям встречу на высшем уровне, но получил отказ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».