Данные Зеленского о целях ударов ВС России по Украине опровергли

Минобороны об атаке 28 сентября: Россия била по военным целям на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях утверждает, что ВС России в ночь с 27 на 28 сентября нанесли «террористический удар по украинским городам с целью террора мирного населения».

Российская армия действительно нанесла массированный удар по украинской территории в минувшие выходные, однако целью атаки, как сообщили в Минобороны РФ, были предприятия военно-промышленного комплекса страны, используемые в интересах украинской армии, а также инфраструктура военных аэродромов.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — обозначили в оборонном ведомстве.

По словам Зеленского, ударам, в частности, подверглась украинская столица, где были зафиксированы якобы прилеты российского вооружения по гражданской инфраструктуре. При этом на самом деле эти повреждения — результат работы ПВО страны. Так, например, на видео попал момент пуска ракеты из украинского зенитного ракетного комплекса Patriot по домам в Киеве. На кадрах отчетливо видно, как снаряд летит на высокой скорости по дуге, после чего падает в жилом квартале.

Как рассказал военкор Александр Коц, в результате работы ПВО Украины был снесен целый квартал таунхаусов в киевской Борщаговке.

Среди других поврежденных объектов оказались пятиэтажный дом в столице Украины, многоэтажка в Запорожье и Институт кардиологии имени Стражеско. Все три объекта были повреждены в результате работы ПВО. Типы разрушения зданий во всех случаях схожи. Так, на опубликованных в соцсетях снимках поврежденного в Киеве дома видно, что его стены не имеют структурных повреждений, которые наблюдались бы в случае попадания крылатой ракеты или «Герани». Аналогично и с домом в Запорожье. При этом в данном случае местные СМИ опубликовали кадры, на которых было запечатлено свидетельство того, что данные повреждения — результат работы ПВО: на асфальте виднелись многочисленные выбоины похожей формы и глубины, рассеянные по дорожному полотну. Данные выбоины — следы шрапнели, которой снаряжаются зенитные ракеты. Кроме того, известно, что недалеко от места находится научно-производственный комплекс «Искра», где занимаются производством наземной радиолокационной техники для ВСУ.

Что касается Института кардиологии, то он, в свою очередь, расположен всего в 1,5 километра от аэропорта Жуляны, который является военным объектом.

Также в Киеве после работы украинских систем ПВО прямо посреди улиц находили лежащие обломки ракет. Их видели, в частности, на территории предприятия «Антонов». Киевские власти же пытались выдать их за якобы российские боеприпасы, однако в реальности это части ракет PAC-3 CRI, запускаемых из американской ЗРК Patriot.

Как отмечает «Укрина.ру», в Киеве после работы ПВО обломки поразили несколько районов. Например, работа ПВО была зафиксирована над аэропортом «Святошин-1», который является летно-испытательной станцией завода «Антонов». «Здесь проводят доводку и испытания самолетов. Активность ПВО над этой промзоной закономерно приводит к падению обломков на прилегающую территорию», — указано в сообщении.

Данные Зеленского о том, что Россия намеренно била по украинским городам с целью террора мирных жителей, не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».