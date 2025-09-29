Судьбу исторического особняка в Англии решит премьер-министр ОАЭ

Премьер-министр ОАЭ снесет исторический особняк в Суррее

Судьбу исторического поместья в английском графстве Суррей определит премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов. Ближневосточному шейху выдали разрешение на снос здания, пишет Daily Mail.

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум с 1971 года является министром обороны ОАЭ, а с 2006 года занимает должность эмира Дубая и премьер-министра страны. Особняк в Суррее шейх приобрел еще в 90-х, поместье обошлось ему в 75 миллионов фунтов стерлингов и известно тем, что располагается вблизи заповедника Чобхэм Коммон — природоохранной зоны с вересковыми пустошами в бассейне Темзы.

Домовладение не раз становилось предметом всеобщего обсуждения. Так, в 2018 году Аль Мактум возвел вокруг своей усадьбы металлический забор из колючей проволоки, чем, по словам местных жителей, уподобил дом концлагерю. Ради постройки ограждения эмир срубил десятки вековых деревьев, попадающих под действие Постановления о сохранении деревьев. Кроме того, ограда нарушила важные экологические коридоры.

Теперь же Аль Мактуму одобрили демонтаж старинного особняка ради строительства нового. Причем разрешение на снос городской совет выдал задним числом. Усадьба будет увеличена в три с половиной раза: площадь нового поместья составит более чем тысячу квадратных метров, площадь подвальных помещений — 1,5 тысячи. Проект предполагает три этажа, на которых разместятся восемь спален с собственными ванными комнатами. Главная спальня будет располагать отдельной гостиной и гардеробной. Также в особняке будут оборудованы тренажерный зал, кинотеатр, сауна, бассейн и подземная парковка. Вдобавок здесь появится отдельная «комната для вечеринок».

